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26.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 190,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 190,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 190,25 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 189,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 120'334 Sika-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 3,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 57,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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