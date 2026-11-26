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26.11.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 189,75 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 189,75 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'807 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sika-Aktie bei 190,25 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 61'325 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 36,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,87 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,43 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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