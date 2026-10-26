Sika Aktie News: Sika verzeichnet am Montagmittag Verluste

Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 176,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'501 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 176,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 178,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 92'744 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 10,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,83 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Sika übernimmt Klebstoffsparte von Resonac in Asien - Aktie im Plus