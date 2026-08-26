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26.08.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika steigt am Mittwochvormittag

Sika Aktie News: Sika steigt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Sika gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 191,55 CHF zu.

Sika
193.28 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 191,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,75 CHF zu. Mit einem Wert von 190,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 11'439 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 3,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 37,17 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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