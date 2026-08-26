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26.08.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika steigt am Mittwochnachmittag

Sika Aktie News: Sika steigt am Mittwochnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sika. Zuletzt sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 193,35 CHF zu.

Sika
193.28 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 193,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'580 Punkten liegt. Bei 194,05 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 190,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 135'995 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 60,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,48 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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