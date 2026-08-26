Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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26.08.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittwochmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sika. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 193,50 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 193,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'589 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 193,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 190,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 71'648 Sika-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,12 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 60,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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