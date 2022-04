Sika Aktie News: Sika fester

Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 301.60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'075 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 305.10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 302.00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 105'967 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9.98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

Redaktion finanzen.ch