Um 09:28 Uhr ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 187,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'858 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 187,90 CHF. Mit einem Wert von 186,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15'244 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,73 Prozent.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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