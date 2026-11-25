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25.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sika. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 186,70 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'730 Punkten tendiert. Bei 189,75 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 164'566 Sika-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 35,54 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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