Das Papier von Sika legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 188,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Bei 189,75 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 73'944 Sika-Aktien.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 36,27 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,43 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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