Sika Aktie News: Sika gewinnt am Vormittag

Das Papier von Sika legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 183,55 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 184,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 184,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'974 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 7,65 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,43 Prozent.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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