Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Sika zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 182,20 CHF zeigte sich die Sika-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Wert von 182,20 CHF bewegte sich die Sika-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'943 Punkten steht. Die Sika-Aktie legte bis auf 185,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,60 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 184,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 76'500 Sika-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 8,45 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
16:29
|Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|SMI aktuell: SMI liegt im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.