Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Mit einem Wert von 182,20 CHF bewegte sich die Sika-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'943 Punkten steht. Die Sika-Aktie legte bis auf 185,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,60 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 184,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 76'500 Sika-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 8,45 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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