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25.08.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 187,60 CHF.

Sika
188.35 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sika-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 187,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,35 CHF aus. Zwischenzeitlich weitete die Sika-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,30 CHF aus. Bei 188,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'644 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,33 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 55,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,48 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’930.72 8.92 SXEBDU
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