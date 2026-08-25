Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sika zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 190,30 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 190,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 191,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 188,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 105'376 Sika-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 58,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,48 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Sika-Aktie schwächer: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
16:29
|Sika Aktie News: Sika am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Sika am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SMI aktuell: SMI am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.