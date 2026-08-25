Sika Aktie News: Sika am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 190,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 191,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 188,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 105'376 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 58,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,48 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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