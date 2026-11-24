Das Papier von Sika konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 186,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'773 Punkten liegt. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 187,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 186,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'723 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 5,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 54,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,43 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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