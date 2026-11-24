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24.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstagnachmittag nach
Die Aktie von Sika gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 185,35 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 185,35 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'758 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 184,65 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 186,45 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 85'823 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 6,61 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,07 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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