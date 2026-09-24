Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag behauptet

Die Sika-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 185,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'910 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 185,15 CHF. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 183,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 183,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'219 Sika-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,72 Prozent. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 35,00 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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