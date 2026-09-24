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24.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika fällt am Donnerstagnachmittag

Sika Aktie News: Sika fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 182,45 CHF.

Sika
181.87 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 182,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'946 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 181,35 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 160'637 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 34,04 Prozent sinken.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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