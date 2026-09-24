Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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24.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Sika
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 183,40 CHF ab.
Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 183,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'903 Punkten realisiert. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,45 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,90 CHF. Bisher wurden heute 73'042 Sika-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 34,38 Prozent Luft nach unten.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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