Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'552 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 182,40 CHF zu. Mit einem Wert von 181,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'650 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 33,91 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,43 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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