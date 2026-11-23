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23.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Sika gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 185,10 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 185,10 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 185,45 CHF. Mit einem Wert von 181,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 109'857 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 53,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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