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23.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Sika gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 180,30 CHF ab.
Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 180,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'451 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sika-Aktie bei 175,05 CHF. Bei 175,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 256'885 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 9,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,41 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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