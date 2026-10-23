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23.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Sika gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sika gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 181,95 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 181,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'447 Punkten liegt. Bei 175,05 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 175,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164'996 Sika-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 33,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,41 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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