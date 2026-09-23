Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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23.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 185,20 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Sika-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 185,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 184,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 189,75 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113'523 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,02 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Sika am 23.09.2026
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