Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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23.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 187,10 CHF.
Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 187,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'964 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sika-Aktie ging bis auf 186,70 CHF. Bei 189,75 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 52'601 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 5,61 Prozent wieder erreichen. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,68 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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