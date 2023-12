Sika Aktie News: Sika am Mittag mit Verlusten

Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 271,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'108 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 269,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 24'306 Sika-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,32 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 206,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach unten.

Sika gewährte am 18.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2'398,20 CHF im Vergleich zu 2'398,20 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,55 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch