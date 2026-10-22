Sika Aktie News: Sika tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Sika-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 183,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'519 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sika-Aktie bis auf 183,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'385 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,54 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,50 Prozent.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,41 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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