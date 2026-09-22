Sika Aktie News: Sika tritt am Vormittag auf der Stelle

Zum Vortag unverändert notierte die Sika-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 185,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 186,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 185,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 185,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 8'464 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 6,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,49 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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