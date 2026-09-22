Sika Aktie News: Sika am Dienstagnachmittag fester

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 189,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'958 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 190,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 107'122 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 4,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 36,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,49 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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