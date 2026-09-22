Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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22.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika gewinnt am Mittag
Die Aktie von Sika zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 190,00 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 190,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'997 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 190,35 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 185,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 54'597 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,85 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 36,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,49 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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