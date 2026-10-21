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21.10.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika büsst am Mittwochvormittag ein

Sika Aktie News: Sika büsst am Mittwochvormittag ein

Die Aktie von Sika gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 182,60 CHF abwärts.

Sika
184.91 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 182,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 182,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'639 Sika-Aktien.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 51,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sika AG 185.70 0.65% Sika AG

Sika am 21.10.2026

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