Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika büsst am Mittwochvormittag ein
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 182,60 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 182,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'436 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 182,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'639 Sika-Aktien.
Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 51,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Sika-Aktie in Grün: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
21.10.26
|Sika Aktie News: Sika am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Sika Aktie News: Sika büsst am Mittwochvormittag ein (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI notiert am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sika am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.