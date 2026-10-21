Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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21.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sika gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 184,30 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Sika-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 184,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'503 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 182,15 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'294 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Gewinne von 7,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,70 Prozent.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,43 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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