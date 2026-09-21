Sika Aktie News: Sika am Montagnachmittag gesucht

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 184,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'962 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 186,55 CHF. Bei 183,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 72'937 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,88 Prozent.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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