Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Montagnachmittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 184,80 CHF zu.
Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 184,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'962 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 186,55 CHF. Bei 183,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 72'937 Sika-Aktien umgesetzt.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,88 Prozent.
Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,49 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
16:29
|Sika Aktie News: Sika am Montagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Montagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika präsentiert sich am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Optimismus in Zürich: nachmittags Gewinne im SMI (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Zürich: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)