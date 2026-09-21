Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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21.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Montagmittag ins Plus
Die Aktie von Sika zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 185,45 CHF.
Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 185,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,65 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,90 CHF. Bisher wurden heute 32'150 Sika-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 35,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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