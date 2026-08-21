Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'297 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,70 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 61'651 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 6,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 34,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 CHF je Aktie ausschütten. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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