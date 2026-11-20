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20.11.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Sika gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 183,80 CHF ab.
Die Sika-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 183,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 183,00 CHF. Bei 183,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71'958 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,51 Prozent. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2028 auf 9,41 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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