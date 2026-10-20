Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 182,55 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'384 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sika-Aktie ging bis auf 182,10 CHF. Bei 183,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'642 Sika-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von 8,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,07 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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