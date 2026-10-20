Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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20.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 182,05 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 182,05 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sika-Aktie bei 180,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 183,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60'127 Sika-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 8,54 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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