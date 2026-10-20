Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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20.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 180,90 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,3 Prozent auf 180,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'363 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 180,10 CHF ein. Bei 183,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34'899 Sika-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 9,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,43 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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