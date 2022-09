Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstag nach

Die Sika-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 201,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 10'547 Punkten realisiert. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,30 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 206,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 68'946 Sika-Aktien.

Am 14.04.2022 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1'997,60 CHF im Vergleich zu 1'997,60 CHF im Vorjahresquartal.

Sika wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 21.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,88 CHF im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.ch