Sika Aktie News: Sika am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 181,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'313 Punkten notiert. Die Sika-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 185,05 CHF. Zuletzt wechselten 168'644 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 50,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 CHF aus. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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