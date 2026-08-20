Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Sika-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 182,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'347 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sika-Aktie ging bis auf 181,75 CHF. Bei 185,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 95'377 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 7,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 33,87 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,86 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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