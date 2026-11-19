Um 09:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 189,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'881 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sika-Aktie bei 191,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 10'139 Stück.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 3,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht

Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert