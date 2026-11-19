Um 16:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 186,45 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'801 Punkten realisiert. Bei 185,50 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 191,05 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 105'861 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 5,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 54,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 9,41 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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