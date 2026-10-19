Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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19.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 181,65 CHF.
Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 181,65 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'335 Punkten steht. Die Sika-Aktie sank bis auf 179,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,95 CHF. Zuletzt wechselten 59'952 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 33,75 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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