Sika Aktie News: Sika am Mittwochvormittag nahe Nulllinie

Bei der Sika-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 184,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'346 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 185,35 CHF. Die Sika-Aktie sank bis auf 184,55 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'215 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 6,96 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,47 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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