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19.08.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika tendiert am Nachmittag nordwärts

Sika Aktie News: Sika tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Sika gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 185,30 CHF.

Sika
184.51 CHF -0.11%
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Die Sika-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 185,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 185,45 CHF. Mit einem Wert von 185,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172'045 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 6,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,05 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,47 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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