Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 184,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'338 Punkten steht. Bei 183,60 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 185,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 79'610 Sika-Aktien.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 7,39 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,59 Prozent.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,86 CHF belaufen. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,47 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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