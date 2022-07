Sika Aktie News: Sika gibt nach

Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.3 Prozent auf 225.00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'036 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Sika-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 221.60 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 223.30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 55'862 Sika-Aktien den Besitzer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8.32 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

Redaktion finanzen.ch