Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Sika-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 189,25 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'929 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 191,05 CHF. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 188,10 CHF nach. Bei 188,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 76'429 Sika-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 36,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,44 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht

Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert